МегаФон расширяет географию домашнего интернета в Петербурге

МегаФон в Санкт-Петербурге добавил новые объекты на карту покрытия проводного интернета за счет использования инфраструктуры ИТ-партнера "Обит". Жители еще более 200 тысяч квартир в Северной столице и Ленобласти смогут подключить универсальный продукт от МегаФона, включающий в себя домашний интернет, мобильную связь и цифровое телевидение.

Тариф "Объединяй" стал доступен абонентам в Центральном, Петроградском, Василеостровском, Выборгском, Невском, Красносельском, Курортном и Пушкинском районах Петербурга, а также в Мурино, Кудрово и Петергоф. Жильцы многоквартирных домов в этих районах смогут оплачивать все необходимые телекоммуникационные услуги по единому лицевому счету

Модель взаимодействия по системе FVNO имеет ряд преимуществ как для оператора, так и для клиентов. Например, развертывание виртуального оператора позволяет нам экономить на строительстве сетей фиксированный связи, но в тоже время дает возможность расширять географию присутствия услуги домашнего интернета за счет аренды сети партнера. В свою очередь, абоненты получают комплексное решение для удовлетворения своих базовых цифровых потребностей с возможностью оплаты всех услуг в одном окне. Владимир Бакалов, директор МегаФона в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Прошлый год убедительно продемонстрировал необходимость пересмотреть подходы к использованию ресурсов – не только финансовых, но и человеческих, технических и технологических. На первый план вышли инструменты, позволяющие максимально повысить эффективность действующей инфраструктуры. Модель FVNO – один из наглядных примеров того, как ответственные игроки рынка объединяют усилия, чтобы гарантировать доступ к качественным и надежным цифровым сервисам для максимального числа потребителей и минимизировать влияние на отрасль внешних факторов. На данном этапе можно с уверенностью говорить о том, что эта модель оправдала себя как рациональная и экономически выгодная форма партнерства. Андрей Гук, генеральный директор "ОБИТ"

Предоставлять услуги на арендованных сетях в тех локациях, где у федерального игрока нет собственной инфраструктуры, МегаФон начал в 2020 году. По этой модели компания платит "владельцу сетей" за подключение и ежемесячное обслуживание каждого пользователя тарифа "Объединяй!". Помимо маркетинговой поддержки проекта, МегаФон берет на себя прием платежей, обслуживание клиентов в "личном кабинете" и в собственных салонах связи, продажу брендированных Wi-Fi-роутеров и ТВ-приставок. В этом году оператор планирует еще ряд запусков FVNO-проектов в крупных городах России.

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