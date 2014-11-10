Стратегии персонализированной терапии онкологии представят на ПМЭФ

Основная идея предложенного метода состоит в использовании новейших методик молекулярного анализа раковых опухолей посредством секвенирования РНК и современных цифровых решений.

На площадке "Территория инноваций" в рамках Петербургского международного экономического форума презентуется новаторская концепция индивидуального подхода к лечению онкологических болезней. Разработка принадлежит коллективу ученых Санкт-Петербургского научного центра Российской академии наук совместно с Уральским институтом иммунологии и физиологии УрО РАН. Информацию представил фонд "Росконгресс": авторы идеи — академик РАН Валерий Александрович Черешнев и ведущий научный сотрудник СПб НЦ РАН Сергей Борисович Оникеенко.

Основная идея предложенного метода состоит в использовании новейших методик молекулярного анализа раковых опухолей посредством секвенирования РНК и современных цифровых решений. Этот подход формирует уникальный "молекулярный профиль" конкретной опухоли конкретного пациента.

Особенность инновационной терапии заключается в изучении так называемого опухолевого интерактом – специфической сети межбелковых взаимодействий, обеспечивающих жизнеспособность злокачественной ткани. Благодаря этому удается выявить ключевые элементы, определяющие агрессию рака и способность образовывать метастазы.

Методология обеспечивает индивидуально подобранное лечение, при котором комбинации лекарственных препаратов проходят предварительное тестирование именно на собственных опухолевых клетках пациента с применением иммуногистохимических методов.

Проведённые клинические эксперименты подтвердили высокую эффективность нового подхода при терапии пациентов с различными формами тяжелых онкопатологий, включая рак почки с метастазами, мелкоклеточный рак легкого, маточную саркому и рак груди.

Цель стратегии — перевести неизлечимые агрессивные виды рака в стадию хронического управляемого состояния, открывая таким образом принципиально новый этап в борьбе с онкологическими заболеваниями.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)