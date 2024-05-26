В детском лагере "Военмех" в Рощино у персонала обнаружили инфекцию

Временно учреждение закрыто, осуществляются дезинфекционные мероприятия.

Среди персонала детского оздоровительного лагеря "Военмех" на Песочной улице в поселке Рощино зарегистрировали случай инфекционного заболевания. В настоящее время в учреждении проводят санитарно-эпидемиологическое расследование, сообщили в Роспотребнадзоре по Петербургу и Ленобласти.

Временно лагерь закрыт, осуществляются дезинфекционные мероприятия.

Информация о введенных ограничительных мероприятиях направлена в комитет по образованию правительства Петербурга для организации дальнейшего отдыха детей. Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти

Фото: Piter.TV