В детском лагере "Военмех" в Рощино у персонала обнаружили инфекцию

Среди персонала детского оздоровительного лагеря "Военмех" на Песочной улице в поселке Рощино зарегистрировали случай инфекционного заболевания. В настоящее время в учреждении проводят санитарно-эпидемиологическое расследование, сообщили в Роспотребнадзоре по Петербургу и Ленобласти.
Временно лагерь закрыт, осуществляются дезинфекционные мероприятия.
Информация о введенных ограничительных мероприятиях направлена в комитет по образованию правительства Петербурга для организации дальнейшего отдыха детей.
Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти
Фото: Piter.TV
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