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В детском лагере "Военмех" в Рощино у персонала обнаружили инфекцию
Сегодня, 16:42
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В детском лагере "Военмех" в Рощино у персонала обнаружили инфекцию

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Временно учреждение закрыто, осуществляются дезинфекционные мероприятия.

Среди персонала детского оздоровительного лагеря "Военмех" на Песочной улице в поселке Рощино зарегистрировали случай инфекционного заболевания. В настоящее время в учреждении проводят санитарно-эпидемиологическое расследование, сообщили в Роспотребнадзоре по Петербургу и Ленобласти. 

Временно лагерь закрыт, осуществляются дезинфекционные мероприятия. 

Информация о введенных ограничительных мероприятиях направлена в комитет по образованию правительства Петербурга для организации дальнейшего отдыха детей.  

Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти 

Фото: Piter.TV 

Теги: инфекция, лагерь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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