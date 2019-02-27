Пакистан заявил, что сбиты два самолета ВВС Индии, Индия сообщает о сбитом истребителe Пакистана

В сети опубликованы кадры с места падения военного самолета.

Сегодня Пакистан и Индия поочередно сообщили о сбитых самолетах ВВС противника.

Сначала поступило сообщение из Пакистана, где сообщалось о двух сбитых самолетах ВВС Индии над территорией Пакистана. Сообщалось также, что один из пилотов арестован, двое других погибли.

Позднее от Индийской стороны поступило сообщение, что в ответ они сбили пакистанский истребитель. О судьбе пилотов, не сообщается.

Сложные отношения между Индией и Пакистаном стали следствием территориального конфликта из-за области Кашмир.

Видео: YouTube/ETV Bharat National

Фото: Twitter/@OfficialDGISPR