В Петербурге проверили 41 дом на индекс тепла

Жильцы смогут узнать, куда уходит тепло, и получат алгоритм действий.

С 31 января по 2 февраля волонтеры социального проекта "Индекс тепла" совместно с ассоциацией экспертов в сфере теплоизоляции "РОСИЗОЛ" и порталом о недвижимости "Циан" проверяли петербургские дома с помощью тепловизора.

Четыре дома были выбраны петербуржцами в группе проекта "ВКонтакте", остальные — из строительной серии самых часто встречающихся домов с 1956 по 2010 год. Индекс тепла — это цифра, которая показывает, сколько тепла сохраняют многоквартирные дома. Проверяемые дома сравниваются с эталонными, самыми тёплыми зданиями, которые соответствует современным нормам. Исходя из этих данных, жители смогут понять, сколько денег они тратят на отопление, и далее обратиться в управляющую компанию и Фонд Капитального ремонта.

Как показывают исследования, тепло уходит через неутепленные стены, окна, крыши и подвалы. А собственники переплачивают от 15 до 42 тысяч рублей каждый сезон. Обеспокоенные граждане жалуются на высокие тарифы ЖКХ и пытаются решить эти проблемы своими силами.

На сегодняшний день основная проблема — это перерасход средств. Если сейчас оплата коммуналки — это весомая доля моего бюджета, то 15 лет назад это был поход в магазин. На данный момент отопление дома — это 60% от общей суммы за коммунальные услуги. Нам нужен алгоритм наших следующих действий. Павел Дроздов, житель дома №15 на улице Дрезденской.

Для примера, благодаря усилиям жильцов, в 2021 году один из домов жилого комплекса "Дома Электротока" на Обводном канале был утеплён. Люди смогли сократить траты на 15%.

Индекс тепла основан на тепловизионных обследованиях многоквартирных жилых зданий в 15 городах России. Среди них — Москва, Вологда, Казань, Челябинск и другие. С февраля по март будет обследовано 165 многоквартирных домов самых часто встречающихся серий, а также здания, адреса которых пришлют горожане.

Результаты исследований РОСИЗОЛа в Петербурге будут известны приблизительно 3-4 февраля, а индекс тепла жители смогут узнать в апреле этого года. Вся информация будет публиковаться на странице проекта во "ВКонтакте", а также в Инстаграм.

Текст и фото: Анна Теплякова