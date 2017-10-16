Стади известны подробности игры о "Стражах галактики"

В Сети появилось видео геймплея игры Marvel's Guardians of the Galaxy.

В игре Marvel"s Guardians of Galaxy от студии Square Enix предлагается отправиться бороздить космос вместе со Стражами Галактики Marvel. Демо начинается с момента, как Звездный лорд, Гамора, Дракс, Ракета и Грут отправляются на станцию Корпуса Новы на свое неизменном корабле "Милано".

Журналисты, которым посчастливилось протестировать игру, высоко оценили ее, отметив динамику боев, хорошо прописанных персонажей и достойную музыкальную составляющую.

Релиз игры состоится 26 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Предварительные заказы уже доступны на всех платформах.

Игру представили в июне этого года. Отметим, что это будет однопользовательский шутер от третьего лица.

Видео: YouTube / Game Informer