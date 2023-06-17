Участников ожидали три дистанции на выбор: 30 км, 50 км и 100 км

В Ленинградской области состоялся велозаезд Gran Fondo Russia. Стартовый городок расположился в центре всесезонного курорта "Игора". Участников ожидали три дистанции на выбор: 30 км, 50 км и 100 км.

Это первое наше мероприятие, которое мы проводим в Ленинградской области. Очень рады, что в такое воскресное утро все смогли к нам приехать. Более 1000 участников было зарегистрировано, и по окончании мероприятия мы точно сможем сказать, сколько же вышло на старт. Но мы считаем, что первый опыт получился положительным. Очень хорошие дороги, организация. Мероприятие состоялось! Светлана Коршунова, организатор Gran Fondo

Велосипедисты проехали маршрут по старому Приозерскому шоссе. Здесь они встретили живописные хвойные пейзажи Приладожья.

Зачёт индивидуальный, но мы считаем, что нам надо ехать вместе. Мы помогаем друг другу, поддерживаем. Поэтому пока тренируем командное взаимодействие. У нас, конечно, есть лидер, Василий, который мог бы уехать, но он предпочёл ехать с нами до конца и помогать. Александр Семенников, участник велозаезда

Мы думали, что будет более холмистая трасса. На самом деле оказалось не так, но был ветер, который чуть-чуть мешал. Где-то полдороги проехали спокойно, в группе. Потом с разворота я уехала, и ко мне переложились две девочки, и мы втроём работали до финиша. На финише разобрались. Марина Летаева, победитель велозаезда

9 июля в Санкт-Петербурге также пройдёт велозаезд Gran Fondo. Условия участия просты: медицинская справка, велосипед и шлем.

Авторы: Ксения Александрова, Мария Шилина, Маргарита Чкадуа

