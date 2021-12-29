В Ленобласти спортсмены поборолись за звание чемпиона по скоростному спуску на коньках

На курорте "Игора" 28-29 января прошел этап Чемпионата мира по скоростному спуску на коньках. Спортсмены из разных стран мира сразились в мужском, женском и юниорском зачетах.

Президент Федерации скоростного спуска на коньках России Павел Крюков рассказал корреспонденту Piter.tv, почему спуск на коньках считается экстремальным видом спорта и какие сложности могут возникнуть.

Почему этот экстремальный спорт? Все-таки это сродни хоккею. И потом он сочетает в себе очень много дисциплин, которые необходимы, там и координация, и скорость, и те же самые коньки. Поэтому это довольно интересно. Во-первых, само по себе сложно найти поддержку на что-то, а в пандемию это в два раза сложнее. Это тоже одна из основных, конечно, трудностей. А так, как и все, в принципе. Например, в Ленинградской области – это погода. То есть, ты строишь, но никогда точно не знаешь, например, хорошей она будет или плохой, успеешь ты залить лед или нет. Можно, конечно, использовать систему охлаждения, но это несет дополнительные расходы и людские затраты. Пятый год мы справляемся с этой сложностью, в последний год, конечно, очень удачно.

Участников соревнований ожидала сложная ледяная трасса с волнами, трамплинами и ступенями. Благодаря своей популярности айс-кросс претендует стать Олимпийским видом спорта.

Для чемпиона мира по скоростному спуску на коньках Дмитрия Мурлычкина последний спортивный год оказался непростым.

В этом году у меня настрой какой-то более пассивный, потому что просто хочется скилл поднять побольше, а больших гонок у нас нет, к сожалению, именно основных этапов чемпионата мира, где трассы круче, опаснее. Поэтому за счет этого, конечно, немножко ловишь демотивацию, но это просто для поддержания своей формы, главное, без риска, без травмы, и буду готовиться уже к следующим сезонам, где будут более сумасшедшие трассы и более интересные гонки. Вообще, на самом деле, эмоции смежные, потому что человек, которого я обогнал, подал на протест. Посчитал, что я его толкнул, но на самом деле я его контролировал, не толкал... К сожалению, лично у меня есть такой небольшой осадок, потому что я самый чистый игрок в этой игре, и никого никогда не толкаю и подножки не ставлю. Я доволен, и хорошо вернуться вновь на гонку, потому что восемь месяцев готовиться без соревнований – это очень тяжело морально, и физически, и ментально вообще выносит очень сильно.

В этом году призовые места заняли пять райдеров России.

Видео: Piter.tv / Ксения Александрова, Маргарита Чкадуа, Мария Шилина

Фото на обложке: всесезонный курорт "Игора"