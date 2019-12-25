iPhone 13 получит функцию всегда включенного экрана

Теперь пользователям не нужно будет без необходимости разблокировать экран.

Компания Apple в новом поколении смартфона iPhone реализует режим дисплея always on. Об этом пишет Bloomberg.

Как отметил редактор издания Марк Гуоман, iPhone 13 получит режим всегда включенного экрана. Так, пользователям для того, чтобы посмотреть время или ряд уведомлений, не нужно будет без необходимости разблокировать экран телефона.

Стало известно, что новый смартфон будет оснащен процессором А15. Кроме того, экран телефона будет отличаться увеличенной частотой обновления 120 Гц за счет технологии ProMotion и уменьшенной "челкой". Предполагается, что аккумулятор у iPhone 13 будет больше по объему, чем у предыдущей модели. Соответственно время работы смартфона без подзарядки должно увеличиться.

Презентовать новый смартфон Apple должна осенью. Однако точная дата еще неизвестна.

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