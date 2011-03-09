Заслуженный художник РФ Андрей Захаров рассказал о пленэре в Петербурге и отношении к "Лахта Центру"

Андрей Захаров работает методом "а laprima" — картина создается за один сеанс без последующих доработок.

Заслуженный художник РФ Андрей Захаров в декабре провел серию плэнеров в Петербурге. Героями его картин стали Исаакиевский собор, Мариинский театр, Спас на Крови и другие достопримечательности. Piter.TV поинтересовался у художника, насколько тяжело работать в холод и осадки.

Андрей Захаров рассказал, что на законченное произведение у него уходит в среднем около 2,5 часов. Все зависит от формата холста, состояния природы. Академик Российской Академии Художеств подчеркнул, что он всегда пишет только с натуры.

Художник отметил, что говорить о плохой погоде в Петербурге не приходится.

Я часто бываю на севере: в республике Коми, Архангельской области. Там вообще под 30 градусов морозы и больше, поэтому это [в Петербурге] — не мороз. Наоборот, бывает такое, что летом тяжелее работать, потому что комары мешают, жара. А здесь — нет плохой погоды, есть плохая одежда. Андрей Захаров.

Работа художника может привлечь внимание прохожих, однако в России, в частности, в Петербурге они спокойные и культурные, в отличие, например, от китайских. Жители и туристы могут даже помочь, сделав фотографии Захарова за работой. В течение года он много ездит по стране, при этом основное место жительства и работы — это Кострома.

Процесс выбора объекта для картины достаточно непредсказуем. Какая-то достопримечательность хорошо смотрится в солнечных лучах, другая — в серый день. В своей последний приезд среди классических петербургских достопримечательностей художник перенес на холст "Лахта Центр". Piter.TV поинтересовался, можно ли небоскреб считать современной достопримечательностью.

В XIX веке в Париже построили Эйфелеву башню. Вся культурная общественность была против. В отзывах можно прочитать — "Это убожество", "Это кошмар", "Это портит облик Парижа". Сейчас, я думаю, Париж без этой достопримечательности — не Париж. Это все рассудит время. Художник отражает современные моменты, которые его взволновали. Андрей Захаров.

Мастер отметил, что художники — те люди, которые могут оперативно отразить время. Историю позже будут, в том числе, изучать и по творениям живописцев.

Фото: Instagram / @art_zaharov_