В Петербурге умер художник Владимир Табанин

Творчество Владимира Табанина высоко ценят искусствоведы и коллекционеры всего мира.

Заслуженный художник России Владимир Табанин скончался 15 июня на 88-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Муринское городское поселение".

Творчество Владимира Табанина высоко ценят искусствоведы и коллекционеры всего мира. В разные годы созданные им полотна украшали выставки в РФ, Германии, Италии, Франции, Великобритании.

В частности, он известен тем, что создал декоративное панно во Дворце спорта "Юбилейный", панно в технике керамики для Института Арктики и Антарктики, сделал более 80 керамических пластов для Кораблестроительного института.

Фото: МИСП