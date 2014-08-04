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В Петербурге умер художник Владимир Табанин
Сегодня, 13:09
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В Петербурге умер художник Владимир Табанин

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Творчество Владимира Табанина высоко ценят искусствоведы и коллекционеры всего мира.

Заслуженный художник России Владимир Табанин скончался 15 июня на 88-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Муринское городское поселение".

Творчество Владимира Табанина высоко ценят искусствоведы и коллекционеры всего мира. В разные годы созданные им полотна украшали выставки в РФ, Германии, Италии, Франции, Великобритании.

В частности, он известен тем, что создал декоративное панно во Дворце спорта "Юбилейный", панно в технике керамики для Института Арктики и Антарктики, сделал более 80 керамических пластов для Кораблестроительного института.

Фото: МИСП

Теги: владимир табанин, художник
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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