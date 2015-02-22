В Ленинградском зоопарке показали харз Катрину и Сильвера

Основу рациона харз составляют мелкие млекопитающие и птицы.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка 18 октября показали пару харз – Катрину и Сильвера. Для этих зверьков сегодня подготовили осеннее угощение: в небольшой стаканчик положили мясо и украсили все это яркими кленовыми листьями и еловыми шишками.

Основу рациона харз составляют мелкие млекопитающие и птицы. Эти хищники являются настоящими мастерами охоты: они ловко лазают по деревьям, быстро двигаются и неожиданно нападают на свою жертву.

Однако они совсем не против полакомиться ягодами и орехами. Например, наши Катрина и Сильвер больше всего любят изюм. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ранее капибары из учреждения переехали в вольер.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка