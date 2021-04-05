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Все школы Хабаровска получили сообщения о минировании

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Сообщения получили все 70 школ города.

Школы Хабаровска были оповещены о "минировании". Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на  начальника отдела управления образования администрации города Алексея Соболева.

По его словам, утром понедельника были получены сообщения о "минировании" 70 школ города Хабаровска. Всего в них обучается около 65 тысяч школьников.

В 8.00 утра обнаружили сообщения о "минировании" всех 70 школ в Хабаровске, рассылка была по всем учреждениям. Сейчас идет эвакуация. Всего обучаются порядка 65 тысяч школьников. Сейчас идет подсчет, сколько именно учеников пришлось эвакуировать, потому что у кого-то занятия еще не начались.

Алексей Соболев для "РИА Новости"

Также  Соболев уточнил, что школы сами решат, отправить ли учеников домой или разместить детей в других учебные учреждения.

По предварительным данным, в ходе проверки некоторых школ взрывных устройств не обнаружено.

Ранее учащихся школы №127 в Петербурге эвакуировали после сообщения о минировании.

Видео: YouTube / GuberniaTV

Теги: ложное минирование, ложное минирование школа, теракт, хабаровск
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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