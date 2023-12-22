На Гудиловской откроется современный детский сад

Воспитанники смогут заниматься в бассейне.

В Невском районе откроется новый детский сад. Глава Петербурга Александр Беглов подписал постановление о бюджетных инвестициях на приобретение в государственную собственность нежилого здания на Гудиловской улице, 6, корпус 2, строение 1. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В здании откроется детский сад № 54. Здесь малыши будут заниматься в бассейне, физкультурном и музыкальном залах. Садик рассчитан на восемь групп.

Здание соответствует современным стандартам и требованиям к дошкольным образовательным учреждениям. Когда именно начнется прием детей в учреждение, пока не рассказали.

Во втором квартале 2024 года на территории микрорайона появится более тысячи новых жильцов. В ближайшее время будет сдан еще один многоквартирный дом. Беглов поручил возводить новые поликлиники, школы и детские сады.

Ранее на Piter.tv: юная жительница Карелии отравилась таблетками в Колпино.

Фото: Piter.tv