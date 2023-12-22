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На Гудиловской откроется современный детский сад
Сегодня, 16:44
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На Гудиловской откроется современный детский сад

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Воспитанники смогут заниматься в бассейне.

В Невском районе откроется новый детский сад. Глава Петербурга Александр Беглов подписал постановление о бюджетных инвестициях на приобретение в государственную собственность нежилого здания на Гудиловской улице, 6, корпус 2, строение 1. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В здании откроется детский сад № 54. Здесь малыши будут заниматься в бассейне, физкультурном и музыкальном залах. Садик рассчитан на восемь групп. 

Здание соответствует современным стандартам и требованиям к дошкольным образовательным учреждениям. Когда именно начнется прием детей в учреждение, пока не рассказали.

Во втором квартале 2024 года на территории микрорайона появится более тысячи новых жильцов. В ближайшее время будет сдан еще один многоквартирный дом. Беглов поручил возводить новые поликлиники, школы и детские сады.

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Фото: Piter.tv

Теги: беглов, гудиловская улица, дети, детский сад, социальные объекты, строительство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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