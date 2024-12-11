В Ленинградском зоопарке мангуст “загрустил” из-за ожидания весны

А ведь зима ещё не пришла.

В Ленинградском зоопарке запечатлели трогательный момент: карликовый мангуст выразил всю тоску по приближающейся весне. Сотрудники зоопарка опубликовали в социальных сетях фотографию животного, демонстрирующего грустное настроение.

"Когда осознал, что до весны ещё целый месяц…Наш карликовый мангуст очень хорошо прочувствовал всю грусть этой ситуации" Ленинградский зоопарк

Пользователи социальных сетей отметили, что выразительная мимика мангуста очень точно передает общее настроение многих жителей, уставших от зимней погоды. Фотография животного быстро распространилась в интернете, вызвав улыбки и сочувствие у зрителей.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Ленинградском зоопарке поделились АСМР-видео от ленивца Ирвина.

Видео: Telegram-канал "Ленинградский зоопарк"