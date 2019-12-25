В Ленобласти от гриппа вакцинировались более миллиона жителей

В лидерах по вакцинации находятся Сланцевский, Приозерский, Ломоносовский, Кингисеппский районы.

В Ленинградской области от гриппа привились более 1 миллиона жителей. Статистку приводит администрация 47 региона.

Прививочная кампания в Ленобласти стартовала 8 сентября и продлилась до 15 ноября. Использовались вакцины Совигрипп, Ультрикс Квадри, Гриппол, Гриппол Квадри.

В лидерах по вакцинации находятся Сланцевский, Приозерский, Ломоносовский, Кингисеппский районы.

Роспотребнадзор отмечает небольшой рост заболеваемости в регионе, но о массовых ограничительных мероприятиях речи не идет. За неделю гриппом заболели около 13 тысяч жителей Ленобласти, коронавирусом – 1357 человек, внебольничной пневмонией – 300.

Петербуржцы также активно продолжают прививаться от гриппа.

Фото: администрация Ленобласти