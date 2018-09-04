Петербуржцы активно продолжают прививаться от гриппа

В Петербурге выполнен годовой план по вакцинации от гриппа.

В Петербурге продолжается успешная прививочная кампания против гриппа. На данный момент уже привито 3 млн 250 тысяч 567 человек, что составляет 60,5% населения города. Это означает, что план по вакцинации на 2023 год – 324 0000 человек – уже выполнен. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Прививочная кампания стартовала 28 августа и на данный момент привито 2 млн 532 тысячи 721 человек по национальному календарю прививок. В числе привитых – 523 тысяч 601 ребёнок, 12 тысяч беременных и 1 млн 997 тысяч 120 взрослых. Кроме того, 717 тысяч 846 человек привито вакцинами, закупленными на средства администраций районов, предприятий и организаций.

На этой неделе на 203 объектах во всех районах города работали 159 прививочных бригад. В 8 районах города была организована работа 14 передвижных прививочных пунктов – у 9 станций метро и в других местах скопления людей. Также вакцинироваться можно в районных поликлиниках.

Ранее сообщалось, что петербуржцам напомнили, какими осложнениями опасен грипп.

Фото: Piter.TV