Петербуржцам напомнили, какими осложнениями опасен грипп

Грипп может повлиять на дыхательную, мочеполовую, сердечно-сосудистую и нервную системы.

Петербургский Роспотребнадзор напомнил горожанам о серьёзных осложнениях гриппа.

В отличие от других ОРВИ, заболевание гриппом чревато развитием серьезных осложнений, которые могут быть опасны для жизни. Роспотребнадзор

Грипп может повлиять на дыхательную систему. Могут развиться пневмония, трахеит, бронхит, нередко к ним присоединяется воспаление ЛОР-органов, например, отит и синусит. При пневмонии – летальность до 40%.

Также грипп может затронуть сердечно-сосудистую систему – миокардит и перикардит; мочеполовую систему – гломерулонефрит; нервную систему – менингит, менингоэнцефалит, энцефалит.

Во время подъема уровня заболеваемости гриппом петербуржцев просят носить маску в общественных местах, соблюдать гигиену, при появлении симптомов вирусной инфекции остаться дома и обратиться к врачу.

По данным на начало ноября, в Петербурге осталось привить от гриппа 10% петербуржцев для создания коллективного иммунитета.

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