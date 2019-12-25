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Границу России с Финляндией за полгода пересекли 622 тысячи человек
Сегодня, 13:47
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Границу России с Финляндией за полгода пересекли 622 тысячи человек

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Самый востребованный пункт находится вблизи Петербурга – КПП Ваалимаа.

За первое полугодие границу между Россией и Финляндией пересекли более 620 тысяч человек. Об этом РИА Новости рассказали представители пограничной охраны Суоми.

Месяцем-рекордсменом по числу поездок стал июнь. В первый летний месяц границу пересекли 125 тысяч человек. Самый востребованный пункт находится вблизи Петербурга – КПП Ваалимаа. На втором месте – пункт Нуйямаа, на третьем –Куусамо.

С 15 июля на границах, как ожидается, должны быть сняты все коронавирусные ограничения.

Фото: Pixabay

Теги: граница, россия, финляндия
Категории: Лента новостей,

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