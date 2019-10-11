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В Петербурге опубликовали график уборки платной парковки
Сегодня, 12:16
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге опубликовали график уборки платной парковки

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В это время автомобилистов просят не парковать там свои машины.

На сайте платного парковочного пространства Петербурга появилась актуальная информация о зимней уборке улиц и кровель в зоне платной парковки. Об этом сообщила пресс-служба Городского центра управления парковками Петербурга.

Автомобилистов просят парковать машины с учетом данных, опубликованных на сайте. Иначе у дорожных рабочих не будет возможности убрать парковочную зону от снега.

Зона платной парковки действует в четырёх районах города: Адмиралтейском, Центральном, Петроградском и Василеостровском. Piter.tv узнал, что доходы бюджета Санкт-Петербурга от платной парковки за 9 месяцев превысили 3 млрд рублей.

Фото: Piter.tv

Теги: платная парковка, снег, уборка
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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