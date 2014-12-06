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В Ленобласти в связи с праздничными выходными меняется режим работы МФЦ
Сегодня, 12:01
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nastya960

В Ленобласти в связи с праздничными выходными меняется режим работы МФЦ

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В праздничные дни проверить и оплатить налоги, штрафы и задолженности и получить многие другие услуги можно на портале Госуслуг.

В связи с празднованием Международного женского дня в Ленобласти МФЦ изменят график работы.

В Центрах "Мои Документы":

7 марта – рабочий день с 09:00 до 20:00; 8 марта – выходной день и 9 марта – рабочий день в обычном режиме.

В офисах "МФЦ для бизнеса":

6-8 марта – выходные дни;
9 марта – рабочий график в обычном режиме.

В праздничные дни проверить и оплатить налоги, штрафы и задолженности и получить многие другие услуги можно на портале Госуслуг.

На территории Ленобласти работает 36 многофункциональных центров и 5 бизнес-офисов. Найти ближайший филиал и уточнить режим можно на сайте mfc47.ru.

Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области

Теги: мфц, праздники, режим работы
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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