В Ленобласти в связи с праздничными выходными меняется режим работы МФЦ

В связи с празднованием Международного женского дня в Ленобласти МФЦ изменят график работы.
В Центрах "Мои Документы":
7 марта – рабочий день с 09:00 до 20:00; 8 марта – выходной день и 9 марта – рабочий день в обычном режиме.
В офисах "МФЦ для бизнеса":
6-8 марта – выходные дни;
9 марта – рабочий график в обычном режиме.
В праздничные дни проверить и оплатить налоги, штрафы и задолженности и получить многие другие услуги можно на портале Госуслуг.
На территории Ленобласти работает 36 многофункциональных центров и 5 бизнес-офисов. Найти ближайший филиал и уточнить режим можно на сайте mfc47.ru.
Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все