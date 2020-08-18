Задержаны подозреваемые, которые в марте в посёлке Огоньки украли украшения стоимостью 240 тысяч рублей

Была установлена причастность к совершению данного преступления двоих мужчин, 1983 и 1964 года рождения.

Полицейские задержали подозреваемых в разбое в поселке Огоньки. Они избили мужчину и забрали ювелирные изделия общей стоимостью 240 000 рублей. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 24 марта 2024 года обратилась 46-летняя женщина. Она сообщила, что 18 марта около полудня неизвестные напали на её 64-летнего мужа в доме в посёлке Огоньки. Мужчину избили и унесли с собой женские ювелирные изделия общей стоимостью 240 000 рублей. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ (разбой).

Была установлена причастность к совершению данного преступления двоих мужчин, 1983 и 1964 года рождения. Подозреваемые 8 августа были задержаны и изобличены в совершении указанного преступления.

Фото: МВД; Piter.tv (создано с помощью Midjourney)