В Красном Селе женщина ограбила штукатура-маляра и столкнула ее в канаву

Злоумышленницу задержали. Ранее она была осуждена условно.

Накануне, 29 мая, правоохранители задержали подозреваемую в грабеже в Красном Селе. Известно, что женщины были знакомы. Инцидент произошел 27 мая в 23:30 у дома 53 в Высоковольтном проезде в одном из СНТ. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Пострадавшая написала заявление на обидчицу. По словам женщины, знакомая, применив физическую силу, сняла с нее золотые серьги, золотую цепочку, отобрала мобильный телефон, банковскую карту, с которой позже списали 7 тыс. рублей. Кроме того, злоумышленница столкнула пострадавшую в канаву.

Оперативники завели уголовное дело. В Красном Селе у дома 102 в по проспекту Ленина правоохранители поймали подозреваемую. Ей стала 39-летняя местная жительница. Ранее она была осуждена условно.

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Фото: Piter.tv