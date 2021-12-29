Количество детей с COVID-19 в стационарах выросло в 2,6 раз по сравнению с началом января

Отмечается, что при "омикроне" заболевает большее количество детей.

В комитете по здравоохранению отметили рост госпитализаций детей с коронавирусом. Если с 3 по 9 января в больницы поступило 93 ребенка, то с 17 по 23 января — уже 246 детей.

В ближайшее время Детская больница им. Н.Ф.Филатова будет целиком перепрофилирована под прием детей с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее (сейчас - 362 койки). Рассматривается вопрос об увеличении коек в Педиатрическом университете. комитет по здравоохранению.

Количество классов на дистанционном обучении и детей в детских садах на карантине также увеличилось. Вице-губернатор Олег Эргашев говорил о том, что при штамме "омикрон" отмечается рост заболевших COVID-19 среди детей.

Фото: Piter.TV