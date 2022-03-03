В "Ленэкспо" находятся 147 человек с коронавирусом

Начальник Госпиталя для ветеранов войн Максим Кабанов отметил, что основные пациенты, которые находятся в больнице, это пациенты с "дельтой" или непривитые.

Как рассказал "Петербургскому дневнику" начальник Госпиталя для ветеранов войн Максим Кабанов, "омикрон" еще не вытеснил полностью "дельту", но это произойдет с течением времени.

Он отметил, что основные пациенты, которые находятся в больнице, это пациенты с "дельтой" или непривитые.

По данным на 2 марта, в 7-м павильоне "Ленэкспо" находятся 55 человек, в 5-м павильоне – 92 человека. Это всего 1 отделение, а во время пиков были полностью заняты все 3 отделения.

Ранее Беглов заявил о преодолении пятой волны коронавируса в Петербурге.

Фото: Piter.tv