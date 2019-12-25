Роспотребнадзор открыл до 30 июня "горячую линию" для петербургских туристов

Специалисты будут отвечать на вопросы в рабочее время с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00.

В Роспотребнадзоре Петербурга запустили работу "горячей линии" по туристическим услугам и инфекционным угрозам за рубежом. Для петербургских туристов она доступна с 19 по 30 июня, сообщили в ведомстве.

По телефону путешественников проконсультируют о правилах безопасного поведения на отдыхе, правах при получении туристических услуг, а также об эпидемиологической ситуации за границей.

Специалисты будут отвечать на вопросы в рабочее время с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 по единому номеру 8 (800) 555-49-43.

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