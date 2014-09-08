МегаФон разогнал интернет в Городском мониторинговом центре Санкт-Петербурга

Cпециалистам, круглосуточно следящим за безопасностью города, стали доступны ещё более качественная связь и мобильный интернет с максимальной скоростью до 120 Мбит⁄с. Инженеры МегаФона модернизировали мобильную сеть в зоне Городского мониторингового центра (ГМЦ) в Московском районе города.

Инженеры оператора запустили новое телеком‑оборудование с поддержкой диапазонов LTE (1800 МГц, 2100 МГц и 2600 МГц) и 2G (900 МГц). Использование таких комбинаций стандартов и частот позволяет увеличить ёмкость сети, гибко оптимизировать распределение абонентов между секторами, обеспечить проникновение сигнала в строения с большим числом кабинетов без потери качества соединения.

Более стабильный мобильный сигнал поможет специалистам ГМЦ оставаться на связи с коллегами даже в периоды высокой нагрузки на сеть, а современный стандарт 4G обеспечит работу технологии VoLTE. Она позволяет сохранять качество и высокую чёткость голоса во время звонков при одновременном скачивании файлов с того же устройства или общения в мессенджерах.

Ежедневно работники Городского мониторингового центра Санкт-Петербурга обрабатывают сотни оперативных данных и сообщений с различных электронных систем города. Для эффективной работы центра был необходим высокоскоростной интернет без просадок в любой точке здания. Поэтому мы разместили здесь телеком‑оборудование, чтобы скорость сети оставалась высокой и стабильной вне зависимости от нагрузки. Максим Токаренко, директор МегаФона в Санкт-Петербурге

Городской мониторинговый центр на ежедневной основе следит за безопасностью в Санкт-Петербурге. ГМЦ объединяет такие проекты, как "Умные остановки", система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по номеру "112", городская система видеонаблюдения и другие.

Фото: Piter.tv (создано с помощью Leonardo)