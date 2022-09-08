"Бой с тенью": в Ленобласти на видео попала драка лося с мнимым соперником

Однако многие пользователи предположили, что лось вовсе не "тренируется", а пытается таким способом сбросить с рогов остатки кожи.

В Ленинградской области у лосей начался гон – время брачных турниров. Автору блога "Каждой твари по паре" Павлу Глазкову во Всеволожском районе удалось снять на видео, как "лось отрабатывает свои боевые навыки".

Мне удалось снять уникальное видео: лось отрабатывает свои боевые навыки, воображая, что перед ним конкурент. Упражняется в схватке с мнимым соперником. Павел Глазков, биолог

Однако многие пользователи предположили, что лось вовсе не "тренируется", а пытается таким способом сбросить с рогов остатки кожи. Дело в том, что каждую зиму лось сбрасывает свои рога, а в конце весны они снова начинают отрастать в виде мягких образований. К концу лета рога отрастают полностью, а кожа слезает с них лохмотьями. Поэтому лоси трутся о деревья, чтобы побыстрее избавиться от мешающей кожи.

Видео: ВКонтакте / Каждой твари по паре / Павел Глазков