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"Бой с тенью": в Ленобласти на видео попала драка лося с мнимым соперником

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Однако многие пользователи предположили, что лось вовсе не "тренируется", а пытается таким способом сбросить с рогов остатки кожи.

В Ленинградской области у лосей начался гон – время брачных турниров. Автору блога "Каждой твари по паре" Павлу Глазкову во Всеволожском районе удалось снять на видео, как "лось отрабатывает свои боевые навыки". 

Мне удалось снять уникальное видео: лось отрабатывает свои боевые навыки, воображая, что перед ним конкурент. Упражняется в схватке с мнимым соперником.

Павел Глазков, биолог

Однако многие пользователи предположили, что лось вовсе не "тренируется", а пытается таким способом сбросить с рогов остатки кожи. Дело в том, что каждую зиму лось сбрасывает свои рога, а в конце весны они снова начинают отрастать в виде мягких образований. К концу лета рога отрастают полностью, а кожа слезает с них лохмотьями. Поэтому лоси трутся о деревья, чтобы побыстрее избавиться от мешающей кожи.

Видео: ВКонтакте / Каждой твари по паре / Павел Глазков

Теги: лось, павел глазков
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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