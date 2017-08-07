Дмитрий Глуховский: для журналистских расследований у нас непаханое поле

На интервью с писателем Дмитрием Глоховским корреспондентам Piter.TV удалось поговорить не только о литературе, но и о журналистике.

Из под пера Глуховского вышли такие знаменитые книги, как "Метро" и "Будущее". Сейчас по его первому реалистичному роману "Текст" в МДТ ставится спектакль, главные роли в котором исполнят Кристина Асмус, Илья Маланин, Артем Ткаченко и Олег Меньшиков. Автор не боится в своих произведениях затрагивать серьезные и опасные для публикаций темы, что и журналистам советует:

Мне кажется, то, что делает Новая Газета сейчас, достойно уважения. В принципе, это почти единственное издание, которому хватает храбрости заниматься расследованиями. Вообще-то, журналистика, если кто-то забыл, это беспристрастное освещение событий. Комментарии остаются не ведущим, а экспертам, или каким-то людям, представляющим мнения сторон. И они обязательно должны быть возвещены. А у нас в принципе никакой журналистики уже не осталось, осталась одна только пропаганда, навязывание мнения, через конструирование каких-то надрывных историй с целью манипуляции народным мнением. Для журналистских расследований у нас непаханое поле, но никто не отважиться этим заниматься. Дмитрий Глуховский, писатель

В то же время, автор добавляет, что журналистов, отказывающихся лезть в тему расследований можно понять, все же, это работа для очень отважных людей:

Вещи, о которых я говорю – их можно еще произнести безнаказанно, а вот если влезаешь в чей-то бизнес, а там и в политику, сразу за тобой придут, причем придут неприятные люди.

Видео: Piter.TV