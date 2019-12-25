В Петербурге началась весенняя мойка мостов и набережных перед туристическим сезоном

Мосты и набережные – не только важные элементы транспортной системы, но и знаковые символы Северной столицы, места притяжения для жителей и туристов.

В Санкт-Петербурге стартовали сезонные работы по гидромониторной очистке мостов и набережных. Специалисты "Мостотреста" приступили к масштабной мойке городских инженерных сооружений, которая проводится особенно тщательно в весенний период — накануне начала активного туристического сезона и праздничных мероприятий.

Как отметил губернатор Александр Беглов, мосты и набережные – не только важные элементы транспортной системы, но и знаковые символы Северной столицы, места притяжения для жителей и туристов. Впереди – череда крупных городских праздников, включая 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, День города, "Алые паруса" и День ВМФ. Все эти события собирают тысячи гостей, а значит, требуют достойной подготовки.

Во время работ мостовики очищают гранитные, железобетонные и металлические поверхности от скопившихся за зиму грязи и остатков песко-соляной смеси. Помывка производится с помощью струи воды под давлением, без химических реагентов — это позволяет сохранить экологическую безопасность.

Очистка проводится как днем, так и ночью при устойчивых плюсовых температурах. В дальнейшем такие работы будут проходить регулярно до наступления холодов.

Первыми в списке оказались Смольная набережная, Кантемировский мост, Сестрорецкий путепровод, а также шумозащитные экраны на Поклонногорском и Суздальском путепроводах.

На сегодняшний день в ведении "Мостотреста" – 832 объекта: 450 мостов (включая 18 разводных), 75 путепроводов, 40 пешеходных тоннелей и 98 участков набережных. Весенняя мойка затронет значительную часть этих сооружений. Работы выполняются как силами специалистов "Мостотреста", так и городских организаций, отвечающих за благоустройство.

Фото: Смольный