ГИБДД призывает петербургских водителей к осторожности на дорогах

По прогнозу синоптиков, 3 апреля на территории регионов ожидается ухудшение дорожной ситуации в виде снегопада, гололёда и усиления ветра до 18 м/с.

Госавтоинспекция г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области призывает водителей к осторожности в связи с ухудшением погодных условий.

По прогнозу синоптиков, 3 апреля на территории регионов ожидается ухудшение дорожной ситуации в виде снегопада, гололёда и усиления ветра до 18 м/с.

Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными. Водителям рекомендуем притормаживать перед перекрестками и пешеходными переходами. Держать в потоке увеличенную дистанцию и соблюдать безопасный скоростной режим.

На Финляндском направлении из-за образования наледи на проводах контактной сети поезда следуют с задержками и прибывают в пункт назначения с опозданием.

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Фото: Piter.tv