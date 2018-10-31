Команда Германа-младшего проводит кастинг для съемок нового фильма

Ищут очень худых людей.

В Петербурге начался кастинг для участия в съемках нового фильма Алексея Германа-младшего. Историческая военная лента называется "Воздух".

Съемочная команда ищет людей на роли военных, партизан и жителей блокадного Ленинграда. Для съемок в массовке и эпизодах нужны и взрослые, и дети. Отдельным пунктом отмечается необходимость в очень худых людях.

Первичный отбор проходит на основе фотографий, полученных командой фильма в соцсетях, дальше кандидаты встретятся с создателями очно на киностудии "Ленфильм". Анкеты принимаются по разным категориям, а также в зависимости от возраста и пола.

Подробностей о сроках съемки и сюжете будущего фильма пока не появлялось.

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Фото: Sabukhi Mamedov / ВКонтакте