Главный гериатр России рекомендовала пожилым есть больше мяса для сохранения тонуса мышц

Медик отметила, что еще два правила питания для сохранения молодости – это отказ от сладкого и употребление большого количества сырых овощей и фруктов.

Директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева рекомендовала отказаться от сладостей, чтобы сохранить молодость, а также добавить в рацион свежие овощи и фрукты и не забывать о важности двигательной активности. Об этом сообщило РИА Новости.

Медик отметила, что при двигательной активности сохраняются силы и масса мышц. Если мышцы не работают, то становятся дряхлыми и стареют. Ткачева добавила, что движение обязательно, независимо от состояния и заболевания, исключение составляют только острые процессы.

Также, по словам гериатора, необходимо уделять внимание питанию. Пожилым людям необходимо есть достаточно белка. Высказывания о том, что с возрастом надо есть меньше белка, – миф. Медик пояснила, что белок - это необходимый стройматериал для мышц. Также важно пить много воды, если нет ограничений по здоровью.

Ткачева отметила, что еще два правила питания для сохранения молодости – это отказ от сладкого и употребление большого количества сырых овощей и фруктов, в день необходимо съедать около 400-600 граммов.

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