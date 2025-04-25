Гендиректор Русского музея Алла Манилова рассказала о популяризации отечественного искусства

Особое внимание Манилова уделяет выставке "Великий Карл", признанной лучшей информационной темой года согласно аналитическим данным "Медиалогии".

Генеральный директор Русского музея Алла Манилова поделилась с изданием "Петербургский дневник" эксклюзивной информацией о переменах в работе музея за последние годы. Она отметила, что популярность Русского музея объясняется спросом общества на культурные достижения, вызывающие чувство национальной гордости. Важно понимать, что национальный подъём не способен автоматически продвигать наследие, поэтому музей принял стратегию стимулирования интереса к русскому искусству внутри страны.

Преображение музея, по мнению Маниловой, началось с выставки Василия Ивановича Сурикова, приуроченной к его 175-летию. Выставка позволила представить широкой публике обширный спектр религиозной живописи художника, что вызвало небывалый интерес зрителей. Манилова объясняет успех выставки тем, что зрители стремятся глубже погрузиться в творчество знакомых художников, осознавая их влияние на отечественную и мировую художественную культуру. Только полное понимание вклада художника позволяет людям искренне восхищаться собственным культурным наследием.

Организация больших выставок сопряжена с большими усилиями: нужно разрабатывать концепции, налаживать сотрудничество с другими музеями и привлекать квалифицированные кадры в областях музейной науки и искусствоведения. Особое внимание Манилова уделяет выставке "Великий Карл", признанной лучшей информационной темой года согласно аналитическим данным "Медиалогии". Успех выставки обусловлен уникальным подбором экспонатов, включая всемирно известные шедевры первой величины, представленные исключительно на этой выставке.

Одним из главных моментов стало демонстрация картины "Последний день Помпеи" после комплексных научных реставрационных работ, наблюдение за которыми прошло в режиме реального времени на глазах общественности. Впервые были показаны фрески Карла Брюллова, предназначавшиеся для плафона Исаакиевского собора, а также редкие произведения из частных собраний, многие из которых могут оказаться невидимыми широкой аудитории навсегда.

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Фото: Пресс-служба Минкультуры РФ