Организаторы GEEK PICNIC рассказали о программе трехдневного онлайн-фестиваля

Слушатели отправятся в путешествие по мультивселенной.

Крупнейший научно-популярный фестиваль GEEK PICNIC в этом году пройдет онлайн. Организаторы рассказали о том, что ждет зрителей мероприятия в новом формате.

Темой года станет "Мультивселенная". В фестивале примет участие основатель и руководитель общества Марс Роберт Зубрин, ирландский писатель-фантаст Иэн Макдональд, физик и профессора Стэндфордского университета Андрей Линде, директор по стратегическому маркетингу "Яндекса" Андрей Себрант и другие.

Традиционные активности переведут в формат онлайн. Так, например, можно будет прогуляться по пещере Blackout и исследовать ее атмосферу, не выходя из дома. Кроме того, организаторы подготовили программу и для детей. Ребята смогут больше узнать о мире фантастики и фэнтези, новых технологиях, видеоиграх, современных профессиях, а также бактериях и микроорганизмах.

GEEK PICNIC online пройдет с 6 по 8 августа. Стоимость билета на три дня составит 299 рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что "День Д" в этом году посвятят "бронзовому веку" русской культуры.

Фото: Дмитрий Золотков / vk.com/geekpicnic