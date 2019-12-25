Названы населенные пункты Ленобласти с новыми случаями COVID-19

Больше всего новых случаев во Всеволожском районе.

За последние сутки в Ленобласти выявили 99 новых случаев заболевания коронавирусом. В оперштабе сообщили, где именно были зарегистрированы случаи. Они распределились следующим образом.

Бокситогорск — 1;

Волосовский район: Волосово (2), Каложицы (1), Вруда (1);

Воховский район: Волхов (1), Паша (2);

Всеволожский район: Всеволожск (6), Мурино (11), Кудрово (1), Янино-1(1), Новое Девяткино (2), Разметелево (2), Энколово (1), Щеглово (1), Сертолово (4), Кузьмоловский (1), Токсово (1), Романовка (1), Агалатово (2), им. Свердлова (2), КП Кокосы (2), Хапо-Ое (1), Лупполово (1), Лемболово (1) Стеклянный (1), Васкелово (1), Дранишники (1), Колбино (1);

Выборгский район: Выборг (4), Черкасово (1);

Гатчинский район: Гатчина (5), Кобралово (1), Войсковицы (1), Большие Колпаны (1), Новый Учхоз (1), Корпиково (1), Мины (1), Вопша (1);



Кингисепп – 3;

Киришский район: Кириши (4), Глажево (1);

Кировск – 1;

Ломоносовский район: Олики (1), Владимировка (2);

Лужский район: Дзержинский (1);

Приозерск – 4;

Сланцы – 5;

Тихвин – 3;

Тосненский район: Тельмана (1), Никольское (1), Рябоко (1).

В Ленобласти на дистанционное обучение перевели тысячу школьников.

Фото: Piter.TV

