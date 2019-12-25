Названы населенные пункты Ленобласти с новыми случаями COVID-19

За последние сутки в Ленобласти выявили 99 новых случаев заболевания коронавирусом. В оперштабе сообщили, где именно были зарегистрированы случаи. Они распределились следующим образом.
Бокситогорск — 1;
Волосовский район: Волосово (2), Каложицы (1), Вруда (1);
Воховский район: Волхов (1), Паша (2);
Всеволожский район: Всеволожск (6), Мурино (11), Кудрово (1), Янино-1(1), Новое Девяткино (2), Разметелево (2), Энколово (1), Щеглово (1), Сертолово (4), Кузьмоловский (1), Токсово (1), Романовка (1), Агалатово (2), им. Свердлова (2), КП Кокосы (2), Хапо-Ое (1), Лупполово (1), Лемболово (1) Стеклянный (1), Васкелово (1), Дранишники (1), Колбино (1);
Выборгский район: Выборг (4), Черкасово (1);
Гатчинский район: Гатчина (5), Кобралово (1), Войсковицы (1), Большие Колпаны (1), Новый Учхоз (1), Корпиково (1), Мины (1), Вопша (1);
Кингисепп – 3;
Киришский район: Кириши (4), Глажево (1);
Кировск – 1;
Ломоносовский район: Олики (1), Владимировка (2);
Лужский район: Дзержинский (1);
Приозерск – 4;
Сланцы – 5;
Тихвин – 3;
Тосненский район: Тельмана (1), Никольское (1), Рябоко (1).
В Ленобласти на дистанционное обучение перевели тысячу школьников.
Фото: Piter.TV
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