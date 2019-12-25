В Ленобласти на дистанционное обучение перевели тысячу школьников

В Ленобласти не планируют вводить досрочные школьные каникулы. Об этом заявил председатель комитета среднего и профессионального образования области Сергей Тарасов, передала пресс-служба правительства.
По словам чиновника, ситуация с заболеваемостью в образовательных учреждениях стабильна. На данный момент полностью закрытых на карантин школ нет. На дистанционное обучение были переведены 42 класса, а именно — 1048 учащихся. Всего на территории региона обучатся 178 тысяч человек.
Каждый случай подозрения на COVID-19 в образовательных организациях рассматривается точечно и совместно с региональным Управлением Роспотребнадзора принимается соответствующее решение.
говорится в сообщении.
За последние сутки в Ленобласти выявили 99 новых случаев заболевания коронавирусом.
Фото: pixabay.com
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