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В Ленобласти на дистанционное обучение перевели тысячу школьников
Сегодня, 13:44
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nadezhda_sib

В Ленобласти на дистанционное обучение перевели тысячу школьников

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Ситуацию назвали "стабильной".

В Ленобласти не планируют вводить досрочные школьные каникулы. Об этом заявил председатель комитета среднего и профессионального образования области Сергей Тарасов, передала пресс-служба правительства. 

По словам чиновника, ситуация с заболеваемостью в образовательных учреждениях стабильна. На данный момент полностью закрытых на карантин школ нет. На дистанционное обучение были переведены 42 класса, а именно — 1048 учащихся. Всего на территории региона обучатся 178 тысяч человек.

Каждый случай подозрения на COVID-19 в образовательных организациях рассматривается точечно и совместно с региональным Управлением Роспотребнадзора принимается соответствующее решение.

говорится в сообщении.

За последние сутки в Ленобласти выявили 99 новых случаев заболевания коронавирусом.

Фото: pixabay.com

 

Теги: дистанционное обучение, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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