Стали известны населенные пункты Ленобласти с новыми случаями заболевания коронавирусом

Больше всего заболевших за сутки выявили в Мурино.

За последние сутки в Ленобласти выявили 171 новый случай заболевания коронавирусом. Роспотребнадзор по области опубликовал населенные пункты, в которых были зарегистрированы новые случаи.

Бокситогорский район: Бокситогорск - 3;

Волосовский район: Волосово - 3, Бегуницы - 1, Торосово - 1;

Волховский район: Волхов - 1, Сясьстрой - 1, Потанино - 1, Новая Ладога - 2;

Всеволожский район: Всеволожск - 12, Мурино - 18, Кудрово - 2, Новое Девяткино - 6, Разметелево - 1, Осельки - 1, Ковалево - 1, Старая - 2, Романовка - 1, Агалатово - 1, Лесное - 1, Павлово - 1, Ненимяки - 1, кп. Малый Петербург - 1, Елизаветинка - 1;

Выборгский район: Выборг - 14, Перово - 1, Каменногорск - 2, Соколинское - 1;

Гатчинский район: Гатчина - 5, Малое Верево - 1, Коммунар - 5, Малые Колпаны - 1, Химози - 1, Новый Свет - 1, Пудрость - 2;

Кингисеппский район: Кингисепп - 6, Усть-Луга - 2, Ивангород - 1;

Киришский район: Кириши - 2, Могилево - 2;

Кировский: Кировск - 2, Шлиссельбург - 1, Отрадное - 2, Концы - 1, Мга - 1;

Лодейнопольский: Лоденое Поле - 4;

Ломоносовский: Новоселье - 1, Новогорелово - 1, Лаголово - 2, Келози - 1, Черымикино - 1;

Лужский: Луга - 3, Оредеж - 1;

Подпорожский: Подпорожье - 3;

Приозерский: Приозерск - 9, Снегиревка - 1;

Сланцевский: Сланцы - 3, Овсище - 1;

Тихвинский: Тихвин - 8, Монино - 1;

Тосненский: Тосно - 2, Нурма - 1, Тельмана - 3, Никольское - 2, Федоровское - 1, Любань - 1, Красный Бор - 3.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что с 16 ноября школьники Ленобласти смогут обучаться дистанционно.

Фото: Piter.TV