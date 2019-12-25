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C 16 ноября школьники Ленобласти смогут обучаться дистанционно
Сегодня, 11:36
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nadezhda_sib

C 16 ноября школьники Ленобласти смогут обучаться дистанционно

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Накануне губернатор региона пообещал предусмотреть возможность онлайн-обучения.

С 11 ноября в школах Ленинградской области начинается сбор заявлений от родителей, которые хотят перевести своих детей на дистанционное обучение. Об этом сообщила пресс-служба правительства области.

К занятиям в формате онлайн ученики смогут приступить уже с 16-го ноября. Ребят подключат к очному занятию с помощи платформы удаленного доступа. Это позволит не терять связи между учителем и учеником. 

Со следующей недели дистанционные занятия также начнутся у школьников Петербурга. Они будут проходить для 5-11 классов. 

Фото: pixabay.com

 

 

Теги: дистанционное обучение, ученики, школа
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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