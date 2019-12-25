Названы населенные пункты с новыми случаями COVID-19 за сутки

За последние сутки в Ленобласти выявили 106 новых случаев заболевания коронавирусом. Новые случаи, по данным Роспотребнадзора, распределились следующим образом:
Бокситогорский район: Бокситогорск — 1;
Волосовский: Курск — 1, Волосово — 3;
Волховский: Волхов — 1, Сясьстрой — 2;
Всеволожский: Янино-1, пгт. им. Свердлово, Павлово, Аро, Рахья, Колтуши, Разметелево, Тавы —по 1 случаю, Кальтино — 2, Всеволожск, Сертолово — по 3, Мурино — 4, Кудрово и Старая — по 5 случаев;
Выборгский: Глебычево, Приморск, Каменногорск, Соколинское, Красный Холм, Вещево— по 1 случаю, Ермилово — 3, Выборг — 4;
Гатчинский: Меньково, Вырица, Покровская, Сяськелево — по 1 случаю, Новый Свет Пудрость — по 2, Гатчина — 6;
Лодейнопольский: Лодейное Поле — 4;
Ломоносовский: Ново Горелово, Большая Ижора, Долина Уюта, Рапполово — по 1;
Лужский: Ретюнь, Низовская — по 1 случаю, Луга — 3 случая;
Приозерский: Приозерск — 7;
Сланцевский: Сланцы — 6;
Тихвинский: Заболотье, Валдость — по 1, Тихвин — 6;
Тосненский: Никольское, Красный Бор — по 1, Тельмана — 2, Нурма — 3.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что правоохранители ищут очевидцев аварийный посадки легкомоторного самолета в порту Бронка.
Фото: Piter.TV
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