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Названы населенные пункты с новыми случаями COVID-19 за сутки
Сегодня, 12:02
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nadezhda_sib

Названы населенные пункты с новыми случаями COVID-19 за сутки

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Больше всего новых случаев за день в Приозерске.

За последние сутки в Ленобласти выявили 106 новых случаев заболевания коронавирусом. Новые случаи, по данным Роспотребнадзора, распределились следующим образом:

Бокситогорский район: Бокситогорск — 1;

Волосовский: Курск — 1, Волосово — 3;

Волховский: Волхов — 1, Сясьстрой — 2;

Всеволожский: Янино-1, пгт. им. Свердлово, Павлово, Аро, Рахья, Колтуши, Разметелево, Тавы —по 1 случаю, Кальтино — 2, Всеволожск, Сертолово —  по 3, Мурино — 4, Кудрово и Старая — по 5 случаев;

Выборгский: Глебычево, Приморск, Каменногорск, Соколинское, Красный Холм, Вещево— по 1 случаю, Ермилово — 3, Выборг — 4;

Гатчинский: Меньково, Вырица, Покровская, Сяськелево — по 1 случаю, Новый Свет Пудрость — по 2, Гатчина —  6;

Лодейнопольский: Лодейное Поле — 4;

Ломоносовский: Ново Горелово, Большая Ижора, Долина Уюта, Рапполово —  по 1;

Лужский: Ретюнь, Низовская — по 1 случаю, Луга — 3 случая; 

Приозерский: Приозерск — 7;

Сланцевский: Сланцы — 6;

Тихвинский: Заболотье, Валдость — по 1, Тихвин — 6;

Тосненский: Никольское, Красный Бор — по 1, Тельмана — 2, Нурма — 3. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что правоохранители ищут очевидцев аварийный посадки легкомоторного самолета в порту Бронка. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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