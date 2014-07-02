На петербургской дамбе водитель разогнался до 230 км/час

Стало известно, где с 11 июля будут стоять комплексы контроля скоростного режима.

Дирекция комплекса защитных сооружений (КЗС) информирует об изменении мест расположения передвижных автоматических комплексов фотовидеофиксации на САД КЗС.

С 11 июля комплексы контроля скоростного режима будут расположены на участках:

За второй квартал 2022 года на КЗС зафиксировано 17 754 случая нарушений скоростного режима. При разрешенной скорости 110 км/ч, 17 раз зафиксирована скорость более 200 км/ч, максимальная скорость движения автомобиля составила 230 км/ч.

Водителей просят соблюдать правила дорожного движения.

В июне в Петербурге камеры зафиксировали более миллиона нарушений ПДД.

Фото: ВКонтакте / ФКП "Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России"