В июне в Петербурге камеры зафиксировали более миллиона нарушений ПДД

Максимальное количество составили нарушения скоростного режима.

За первый месяц лета в Петербурге комплексами фотовидеофиксации зафиксировано более миллиона правонарушений. Максимальное количество составили нарушения скоростного режима, движение либо остановка на полосе, предназначенной для общественного транспорта, проезд на запрещающий сигнал светофора. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по информатизации и связи.

В настоящее время на территории Петербурга размещены и функционируют порядка 600 комплексов фотовидеофиксации нарушений в области дорожного движения, в том числе 120 мобильных и 44 передвижных комплекса.

Статистика УГИБДД показывает, что динамика дорожно-транспортной обстановки на территории города характеризуется снижением на 25,5% количества ДТП, а также снижением смертности на 34%.

Ранее полицейские раскрыли хищение 21 миллиона рублей на замене камер на трассах в Ленобласти.

Фото: Piter.tv