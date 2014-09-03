В деревне Перечицы Ленобласти достроили газопровод

Завершено строительство распределительного газопровода и вводов в деревне Перечицы Лужского района Ленобласти. Теперь 285 домохозяйств получили возможность в ближайшее время подключиться к природному газу и воспользоваться субсидией по программе догазификации, рассказали в администрации 47 региона.
До границ земельного участка жителей газопроводы проводят бесплатно, на работы внутри дома и участка правительством Ленинградской области установлены субсидии из регионального бюджета.
Максимальный размер на один дом составляет 300 тысяч рублей при подключении газа ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам, 200 тысяч рублей – льготным категориям граждан, среди которых — пенсионеры, многодетные семьи, участники СВО и их семьи, 180 тысяч рублей — остальным собственникам домов.
Фото: правительство Ленобласти
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