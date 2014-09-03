В деревне Перечицы Ленобласти достроили газопровод

В газу смогут подключиться 285 домохозяйств.

Завершено строительство распределительного газопровода и вводов в деревне Перечицы Лужского района Ленобласти. Теперь 285 домохозяйств получили возможность в ближайшее время подключиться к природному газу и воспользоваться субсидией по программе догазификации, рассказали в администрации 47 региона.

До границ земельного участка жителей газопроводы проводят бесплатно, на работы внутри дома и участка правительством Ленинградской области установлены субсидии из регионального бюджета.

Максимальный размер на один дом составляет 300 тысяч рублей при подключении газа ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам, 200 тысяч рублей – льготным категориям граждан, среди которых — пенсионеры, многодетные семьи, участники СВО и их семьи, 180 тысяч рублей — остальным собственникам домов.

Фото: правительство Ленобласти