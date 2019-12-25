В Ленобласти к газу подключат более 43 тысяч домов

При этом жители Ленобласти могут воспользоваться субсидиями для проведения газа от границы участка до дома.

Больше 4 тысяч жителей Ленобласти газифицировали свои дома при финансовой поддержке регионального бюджета. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Планы на 2022 год – подключить больше 43 тысяч индивидуальных жилых домов. При этом жители Ленобласти могут воспользоваться субсидиями для проведения газа от границы участка до дома. Сумма субсидии – от 180 до 300 тысяч рублей.

В среднем на газификацию одного домовладения требуется от 150 тысяч рублей вместе с оборудованием и его установкой.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти