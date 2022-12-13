Петербуржцам рассказали, какие фрукты и овощи полезно есть зимой

Один из самых ценных продуктов на зимнем столе – капуста.

Петербуржцам рассказали, какие фрукты и овощи нужно есть в январе, чтобы они принесли пользу организму. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Петербургу.

Один из самых ценных продуктов на зимнем столе – капуста. Белокочанная, краснокочанная, пекинская, брюссельская и брокколи – все это разнообразие богато витаминами и минералами. По сравнению с летней капустой зимняя может показаться жесткой, но её можно помять для салата или потушить. Не стоит забывать про морковь, которую также можно использовать в салатах или добавлять её в супы и рагу. В январе на первый план также выходят картофель, лук, редька, свёкла.

Зимние томаты зачастую безвкусные. Для салатов рекомендуется брать томаты черри, а витамины восполнять томатным соком или консервированными помидорами.

Самые зимние фрукты – цитрусовые. Можно есть апельсины, мандарины, лимоны, лаймы, помело и грейпфруты. Также на прилавках много яблок различных сортов, которые также принесут пользу.

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