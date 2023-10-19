Сколько стоит и как купить. Что такое франшиза

Вложение в франшизу – это как инвестиция в уже готовый бизнес с проверенной моделью.

Партнерские бизнес-программы постепенно занимают все большую долю рынка. Прогнозировать их доминирование пока нельзя, но покупка франшизы набирает популярность. Направление франшизы стала стало темой для дискуссии на ПМЭФ-2024. На панельной дискуссии "Социально значимая франшиза" и "Франчайзинг как инвестиция" обсуждались условия развития франчайзинга и роль частных инвесторов в развитии малого и среднего предпринимательства. Тем не менее покупка франшизы действие не до конца понятное людям. О каких суммах идет речь, сколько нужно вложить средств в покупку франшизы и когда они вернутся. Разбираем на примере франшизы RC Group.

Почему покупка франшизы — это выгодно

Вложение в франшизу – это как инвестиция в уже готовый бизнес с проверенной моделью. Франчайзи получает "бизнес-пакет" с инструкцией по успеху: узнаваемым брендом, налаженными процессами, готовой клиентурой.

Почему это может быть выгодно? Предприниматель сталкивается с меньшим количеством рисков. Он начинает с нуля, но уже с готовой "картой", его не нужно изобретать велосипед. Бизнесмен быстрее выйдет на окупаемость: благодаря готовой репутации и модели, бизнес чаще быстрее становится прибыльным быстрее, чем начатый самостоятельно. Вдобавок владелец может рассчитывать на франчайзера. Головным компания выгодно, чтобы их франшизы работали и приносили деньги, так как это их прибыль, репутация. Франчайзер оказывает поддержку на всех этапах – от обучения до маркетинга.

ИТ-компания RC Group предусмотрела возможность получить профильное образование, которое позволит получить диплом государственного образца или сертификат, подтверждающий знания в сфере менеджмента и успешного ведения бизнеса. Франчайзи также получают доступ к экспертным ресурсам, вебинарам, базам данных. Компания также оказывает бухгалтерскую, юридическую, рекламную поддержку. Сегодня франчайзинг — это не просто эффективный способ развития малого и среднего бизнеса, но и привлекательный инструмент для инвестирования.

Покупка франшизы — один из наиболее простых способов старта в бизнесе. Он не требует больших вложений и позволяет снизить риски. Предпринимателю важно выбирать для покупки франшизы компании, которые масштабируются, постоянно открывают новые точки продаж. Вместе с тем — развивают свой продукт, — считает СЕО ИТ-компании RC GROUP Мария Михайлова.

По ее мнению, покупка франшизы может приносить значительно больше, нежели инвестиции в недвижимость, облигации. Приобретая франшизу, есть возможность получать не только личную прибыль, но и помогать развитию экономики страны. Они стимулируют рост сегмента малого и среднего предпринимательства (МСП), что в целом укрепляет экономическую стабильность страны.

Стоимость франшизы в России

Стоимость франшизы – это главный вопрос любого потенциального франчайзи, может сильно варьироваться в зависимости от множества факторов: узнаваемости бренда, сложности бизнеса, необходимых инвестиций в оборудование, обучение и маркетинг.

Не стоит ожидать, что франшиза будет стоить дешево. Вложения в известный бренд, проверенную бизнес-модель и поддержку франчайзера окупаются, но необходимо быть готовым к расходам.

Цена франшизы может быть единовременной или рассчитываться в виде паушального взноса и ежемесячных роялти. Кроме того, необходимо учитывать дополнительные расходы на аренду помещения, закупку оборудования, персонал и рабочий капитал.

Тем не менее предложения могут быть разными. Франшиза RC Group не требует роялти, то есть никаких отчислений. Кроме того, сам вид партнерства не подразумевает дополнительных вложений. Однако стандартный фариф "Франшиза" стоит 250 тысяч рублей, а "Франшиза Голд" обойдется на 200 тысяч дороже. Для сравнения открытие большинства франшиз в сфере общепита стоит от полутора миллиона рублей, требует сложной регистрации, аренды или ремонта помещения, найма персонала, регулярных закупок и постоянных отчислений роялти.

Тем не менее важно помнить, что стоимость франшизы – это не просто цена входа, а инвестиция в будущее развитие бизнеса. Поэтому перед принятием решения о приобретении франшизы стоит тщательно проанализировать все финансовые факторы, включая стоимость, условия франчайзингового соглашения и перспективы развития бизнеса.

Что такое и зачем нужны паушальный взнос и роялти

Приобретая франшизу, инвестор фактически покупаете право использовать уже готовую бизнес-модель, узнаваемый бренд, а также получает поддержку от франчайзера. За это право предприниматель платит два вида платежей: паушальный взнос и роялти.

Паушальный взнос – это единовременная плата, которая включает в стоимость франшизы и первоначальные инвестиции в развитие. Он покрывает стоимость лицензии на использование бренда, обучение, доступ к маркетинговых материалам и другим ресурсам. Стоимость франшизы у RC Group может составлять в зависимости от программы от 250 до 400 тысяч рублей. Сумма у других франшиз колеблется от нескольких десятков тысяч рублей до миллионов. Однако в среднем паушальные взносы составляют 400-600 тысяч.

Роялти – это ежемесячные платежи, которые вносятся за использование бренда и получение поддержки от франчайзера. Размер может варьироваться в зависимости от конкретной франшизы и условий франчайзингового соглашения. Он может быть фиксированным или рассчитываться в процентах от дохода. Роялти редко превышает 10% от ежемесячного дохода. А в некоторых случаях вообще не требуется, как у компании RC Group.

Зачем же платить эти платежи? Паушальный взнос и роялти – это своеобразная страховка от рисков, которые связаны с началом бизнеса. Бизнесмен получает доступ к уже проверенной бизнес-модели, технологиям, знаниям, поддержку от опытного франчайзера и возможность использовать узнаваемый бренд. Паушальный взнос и роялти не являются бесплатным обедом. Это инвестиции в будущее, плата за успех.

Когда окупится франшиза

Точно сказать, когда окупится франшиза, невозможно. Это зависит от множества факторов, и у каждого бизнеса свой срок окупаемости. На ПМЭФ-2024 представители разных компании говорили о возможности выхода в плюс через полгода. Хотя чаще всего окупаемость занимает около года. Прибыль может составлять от 10 до 120% годов в зависимости от бренда, в среднем доход составляет 20-30% в год.

RC Group в отличие от других франшиз предлагает управляемый доход, который зависит от количества подключенных пользователей и используемых IT-продуктов, среди который онлайн-кассы, клиентские программы лояльности, сервисы автоматизации бизнеса, платформы для создания обучающих программ. При активном и правильном использовании всего функционала возможен выход на окупаемость в течении двух-трех месяцев. Франшиза позволяет зарабатывать с оборота клиентов IT-продуктов, транзакциях торгово-сервисных предприятий (ТСП), а также на агентских отчислениях.

Не стоит ошибочно считать, что франшиза – это панацея от всех проблем. Это все еще бизнес, который требует усилий, времени и ответственности. Но с правильным выбором франчайзера и внимательной подготовкой, возможность достичь успеха значительно увеличивается, — убеждена CEO RC Group Мария Михайлова.

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