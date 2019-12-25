В Петербурге понедельник завершился радугой и огненно-розовым закатом

В Петербурге понедельник завершился двойной радугой и огненно-розовым закатом. Петербуржцы почти по всему городу любовались прекрасными явлениями природы.
Накануне в Северной столице и Ленобласти шли дожди, в некоторых районах они были сильные, в некоторых прошел совсем небольшой дождь. После осадков в небе появилась радуга, местами – двойная. Само небо переливалось огненными красками.
В Петербурге ночью 24 июня заметили уникальные серебряные облака.
Фото: Piter.tv
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