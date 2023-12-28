В Ленинградской области стартовал молодёжный образовательный форум "Ладога"

Открывая форум, председатель Комитета по молодёжной политике Ленинградской области Марина Григорьева призвала участников активно участвовать в создании культурных проектов.

В Ленинградской области начал работу молодёжный образовательный форум "Ладога", объединивший 600 участников со всей России. В этом году основное внимание уделено темам семьи, культурного наследия и развития молодёжных проектов, направленных на гармоничное общество.

Открывая форум, председатель Комитета по молодёжной политике Ленинградской области Марина Григорьева призвала участников активно участвовать в создании культурных проектов.

Форум – это не просто лекции. Ставьте перед собой цель создать продукт, который поможет стране развиваться. Марина Григорьева, председатель Комитета по молодёжной политике Ленинградской области

Главной темой форума стал Год семьи, объявленный президентом России Владимиром Путиным. В рамках мероприятия предусмотрены площадки, посвящённые укреплению семейных отношений и добровольчеству. Также будет создан мурал в Луге в честь Героев СВО, символизирующий традиционные ценности и силу духа.

Форум проходит с 9 по 15 сентября в Луге при поддержке полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе.