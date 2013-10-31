До конца января 2024 года идёт отбор проектов для участия в форуме "Сильные идеи для нового времени"

Отдельным направлением Форума в этом году станет конкурс российских брендов.

Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с Фондом "Росконгресс" организует форум "Сильные идеи для нового времени", целью которого является отбор и реализация 100 сильных идей, которые внесут значимый вклад в развитие страны и достижение национальных целей до 2030 года. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

В 2023 году на Форуме заявлены следующие направления:

– Качество жизни населения

– Развитие экономики и предпринимательства

– Пространство для жизни

– Эффективный труд и образование

– Технологическое развитие

– Экономика данных и цифровые решения

– Эффективное государство

Отдельным направлением Форума в этом году станет конкурс российских брендов.

Срок проведения сбора идей и предоставления обратной связи – с 11 декабря 2023 года до 31 января 2024 года. Подать идею, инициативу, проект или практику можно по ссылке идея.росконгресс.рф.

Фото: идея.росконгресс.рф