До конца января 2024 года идёт отбор проектов для участия в форуме "Сильные идеи для нового времени"

Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с Фондом "Росконгресс" организует форум "Сильные идеи для нового времени", целью которого является отбор и реализация 100 сильных идей, которые внесут значимый вклад в развитие страны и достижение национальных целей до 2030 года. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".
В 2023 году на Форуме заявлены следующие направления:
– Качество жизни населения
– Развитие экономики и предпринимательства
– Пространство для жизни
– Эффективный труд и образование
– Технологическое развитие
– Экономика данных и цифровые решения
– Эффективное государство
Отдельным направлением Форума в этом году станет конкурс российских брендов.
Срок проведения сбора идей и предоставления обратной связи – с 11 декабря 2023 года до 31 января 2024 года. Подать идею, инициативу, проект или практику можно по ссылке идея.росконгресс.рф.
Фото: идея.росконгресс.рф
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