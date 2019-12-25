На Ковалевской улице установили 15 светодиодных светильников

Всего улицы, парки, кварталы Красногвардейского района освещают более 17 тысяч светильников.

В Красногвардейском районе Петербурга завершилась реконструкция наружного освещения на Ковалёвской улице. Об этом рассказали в Комитете по энергетике.

Вдоль проезжей части от Камышинской до Всеволожской улиц специалисты установили 15 светодиодных светильников, 12 металлических опор, проложили 500 метров самонесущего изолированного провода.

Всего улицы, парки, кварталы Красногвардейского района освещают более 17 тысяч светильников. Новые фонари уже освещают улицы Буренина и Слободскую, Уманский и Перевозный переулки.

Пешеходные дорожки и аллею сквера Блокадников осветил 31 светодиодный светильник. В рамках проекта прожекторами также подсвечен памятник "Мужеству ленинградцев", открытый в январе 2018 года.

Фото: Комитет по энергетике